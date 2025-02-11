تدمير وتفجيرات ونزوح في مخيم نور شمس بالضفة

نزحت عشرات العائلات، لليوم الثاني على التوالي، من مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في المخيم منذ فجر الأحد.

وقال أحمد عزة، من سكان مخيم نور شمس، بينما كان يسير خارجاً من المخيم: «نسمع التفجيرات والضرب والهدم وأصوات الجرافات، إنها مأساة، ما فعلوه في غزة يفعلونه هنا».

وروى أحمد أبو زهرة الذي كان يسير مع امرأة في الشارع المبتل بالمطر: «دخل الجيش وأجبرونا على الخروج رغماً عنا بعدما بدأوا بتحطيم المنزل».

وأفاد مصوّر في وكالة فرانس برس أنه شاهد عشرات العائلات تغادر المخيم، وجرافات تقوم بعمليات تجريف واسعة في المخيم، وسط أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

وقال العضو في اللجنة الشعبية للمخيم مراد عليان إن أكثر من نصف سكان المخيم البالغ عددهم 13 ألفاً «غادروه خوفاً على حياتهم».

وقال محافظ مدينة طوباس أحمد الأسعد: «ما نشهده اليوم لم يسبق له مثيل، إنه شبيه بما قامت به قوات الاحتلال في غزة خلال الأشهر الماضية». وأكد أن القوات الإسرائيلية «لم تستهدف مسلحين، بل أطلقوا النار في اتجاه مدنيين ونساء وأطفال، وفجروا منازل بهدف الضغط على السكان لتهجيرهم».

وقالت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس: «تواصل إسرائيل حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، فمنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، الضفة الغربية مشتعلة».

ولاحظ محافظ مدينة طولكرم عبدالله كميل أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة «أكثر شدة من أي فترة سابقة، لأن الهدف سياسي، وليس أمنياً». وأضاف: «يتم تدمير كل شيء. الهدف أيضاً القيام بتغيير ديموغرافي».

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إسرائيل بـ«تطبيق نسخة الدمار (في غزة) على الضفة».

وقال عبدالكريم دلبح (66 عاماً) الذي يعمل في جمعية خيرية في مدينة طولكرم، إنه «لم يمر عليه في حياته ما تمر فيه حالياً» منطقة طولكرم والقرى المحيطة. وروى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مقر الجمعية حيث يعمل، التي تهتم بتقديم لوازم المعوقين وألعاب للأطفال، «ومكث فيها سبعة أيام، وخرّب كل ما في المقر».

وتابع: «هناك تخريب للبنى التحتية بشكل ممنهج، وهو ما أشاهده لأول مرة في حياتي. لم أره حتى حين اجتاح الاحتلال مدينة طولكرم في العام 2000. ما يجري تدمير من أجل التدمير». وفي منطقة القدس، أخطرت القوات الإسرائيلية بهدم منازل ومنشآت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وقرية العيسوية، شمال شرق القدس.