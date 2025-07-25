ترحيب دولي بعزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

قوبل إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين بترحيب دولي وعربي واسع، واعتُبر خطوة مهمة نحو تعزيز حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

ورحبت عدة دول وجهات دبلوماسية بالقرار المرتقب، مشددة على ضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي، ومجددة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبها، رحبت السعودية بهذه الخطوة ورأت أن هذا "القرار التاريخي" يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

وجددت الخارجية السعودية -في منشور على موقع إكس- دعوتها "لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

من جهتها، رحبت قطر بالقرار، معتبرة أن هذه الخطوة "تمثل دعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

ولفتت وزارة الخارجية القطرية إلى أن "هذا الإعلان يُعد تطورا إيجابيا ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة"، داعية جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

كذلك، أشادت الكويت بالخطوة الفرنسية "الهامة والتي من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

في السياق نفسه، رحبت الخارجية الأردنية بإعلان ماكرون، وقالت في بيان إن المملكة الأردنية "تثمن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني".

ورحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة "فارقة وتاريخية"، تدعم إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن التحرك الفرنسي يمثل دعمًا واضحًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، مشددة على ضرورة أن تحذو بقية الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار النهج نفسه.

ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك سياسة التجويع، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكّد الأمين العام، أن هذا القرار يعدّ خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي، داعيًا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم.

وجدد، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ورحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل>

وقال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن هذا الموقف "يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بإعلان فرنسا الانضمام إلى إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً إن هذه الخطوة من شأنها أن "تحمي" حلّ قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن أوتاوا تؤيد حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف كارني، في منشور على منصة "إكس"، عقب الإعلان الفرنسي: "ستعمل كندا بشكل مكثف في جميع المحافل الدولية لتحقيق حل الدولتين، بما في ذلك من خلال المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التعاون الثنائي".

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، بإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في المقبل.

واعتبرت المنظمة في بيان أصدره الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، ذلك خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، وتجسد امتدادا لمواقف وجهود فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها لقدس الشرقية.

وأكد طه، أن هذا الإعلان يعزز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على الساحة الدولية، داعيا في الوقت نفسه جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين الى المبادرة بذلك، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام على أهمية المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، الذي يستأنف أعماله الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا، والعمل على اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لرؤية حل الدولتين، واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

ونوّه الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بالقرار المهمّ للرئيس الفرنسي، الذي يُعدّ خطوةً في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعيّ والمسؤول مع الحقّ التاريخيّ والقانونيّ للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة، داعيًا بقيّة الدول إلى أن تحذو حذو الجمهورية الفرنسية، دعمًا للحق والعدالة، وانتصارًا للشرعية الدولية.

كما جدّد العيسى مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوقف الفوريّ للحرب الوحشية على المدنيين في قطاع غزّة، ودعمِ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القُدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وكانت العديد من الدول العربية والإسلامية قد أعربت عن ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين