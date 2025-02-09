الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة فلسطينيين شرق خانيونس

قُتل أربعة فلسطينيين اليوم الأحد برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب آخرون جراء إطلاق النار في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية وشهود عيان فلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن "الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين بينهم امرأة مسنة أثناء تواجدهم بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس".

وأوضحت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة قرب السياج الحدودي أطلقت الرصاص الحي بكثافة تجاه مجموعة من المواطنين شرق خانيونس، ما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدداً من الإصابات سجلت جراء استهداف إسرائيلي لمناطق شرقية في مدينة غزة، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبه، دعا جهاز الدفاع المدني في بيان له المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المناطق الشرقية والمواقع العسكرية الإسرائيلية الحدودية، والالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظاً على سلامتهم.

ويأتي ذلك فيما انسحب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم العسكري الذي كان يفصل شمال قطاع غزة عن المناطق الجنوبية مما سمح للسكان الانتقال بحرية ما بين الشمال والجنوب.