"أوكسفام" : ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يلبي الاحتياجات المتراكمة منذ 15 شهراً

أكدت منظمة أوكسفام الدولية، أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي لتلبية سوى جزء ضئيل من احتياجات المواطنين الفلسطينيين المتراكمة منذ 15 شهرا.

وقالت هديل القزاز المتحدثة باسم أوكسفام، في تصريحات لها اليوم، إن المياه النظيفة والصالحة للشرب تتصدر قائمة الاحتياجات، خاصة بعد تدمير معظم خطوط المياه في القطاع، مشيرة كذلك إلى النقص الحاد في المستلزمات الطبية، حيث يعاني القطاع الصحي من دمار متعمد مع تجاوز أعداد المصابين المئة ألف، مما يستدعي إدخال المزيد من الإمدادات الطبية العاجلة.

كما لفتت القزاز إلى النقص الشديد في الخيام والكرفانات، ما يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين خلال المنخفض الجوي الحالي، في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء وعجزها عن استقبال المزيد من النازحين.