ستارمر: الوضع المتدهور في غزة لا يمكن الدفاع عنه وإقامة الدولة حق غير قابل للتصرف

في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية في أوروبا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن إقامة الدولة الفلسطينية حق "غير قابل للتصرف"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار كخطوة أولى نحو تحقيق السلام الدائم. يأتي هذا التصريح قبل اتصال طارئ مع قادة أوروبيين، بينما تتعالى الأصوات داخل بريطانيا للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، على غرار الخطوة الفرنسية المرتقبة.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأوضاع في غزة بأنها "لا توصف ولا يمكن الدفاع عنها"، داعيًا إلى تحرك عاجل لوقف إراقة الدماء وتقديم المساعدات الأساسية للفلسطينيين.

وقال إن إقامة الدولة هو "حق غير قابل للتصرف" للشعب الفلسطيني، لكنه أصر على أن وقف إطلاق النار يجب أن يأتي أولا.

وصرح ستارمر:"سأجري مكالمة طارئة مع شركاء إي 3 غدا، حيث سنناقش ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف القتل وتوفير الطعام الذي يحتاجونه بشدة، بينما تتكاتف جميع الخطوات اللازمة لبناء سلام دائم".

وسيتحدث ستارمز إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، لتصبح بلاده أول دولة في مجموعة السبع تفعل ذلك في خطوة قال إنه سيضفي عليها الطابع الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ودعا زعيم الليبراليين الديمقراطيين إيد ديفي المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو فرنسا، قائلا إن المملكة المتحدة "يجب أن تكون رائدة في هذا الأمر، لا أن تتخلف".

وأضاف:"اعترفوا بالدولة الفلسطينية المستقلة الآن وقودوا الجهود لتأمين حل الدولتين وسلام دائم".

كما دعا عمدة لندن صادق خان إلى الاعتراف الفوري، بينما دفعت النقابات العمالية من أجل الاعتراف الرسمي بفلسطين "ليس بعد عام أو عامين - بل الآن".

وقالت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إن معظم أعضائها يدعمون الاعتراف على الفور.

وأضافت:"ترى أغلبية اللجنة أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعترف فورا بدولة فلسطين، مما يشير إلى رغبة المملكة المتحدة في العمل بشكل عاجل نحو حل الدولتين إلى جانب حلفائنا".

وقالت وزيرة العدل شابانا محمود إن الحكومة تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية "كمساهمة في عملية السلام".

ودعا وزير الصحة ويس ستريتنج يوم الثلاثاء الماضي إلى الاعتراف بفلسطين "بينما لا يزال هناك دولة فلسطينية متبقية للاعتراف بها".

وقال ستارمر يوم الخميس:"نحن واضحون أن إقامة الدولة هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "وقف إطلاق النار سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".