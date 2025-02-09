غزة وإسرائيل.. عملية تبادل جديدة والهدنة صامدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، التي بدأ تنفيذها في 19 يناير.

وأورد بيان لمكتب نتانياهو أنه بعد عملية التبادل الجديدة التي جرت، أمس، لأسرى إسرائيليين في غزة مقابل فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، «أمر نتانياهو بإرسال وفد» إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد «اجتماع للحكومة الأمنية» حول هذا الموضوع.

وأكدت «حماس» أنها «ما زالت مستعدة» للمشاركة في المرحلة الثانية من المفاوضات. وقال باسم نعيم عضو المكتب السياسي للحركة «نحن مازلنا مستعدين للذهاب (إلى المفاوضات). لكن الاحتلال يماطل في البدء في هذه المفاوضات».

تبادل أسرى

وسلمت «حماس» ثلاثة أسرى إسرائيليين على الهواء مباشرة في أحدث مرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار.

والأسرى الثلاثة هم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي وأور ليفي. وتوجه الأسرى الثلاثة برفقة مسلحين صوب منصة أقامتها الحركة. ووقف الأسرى الثلاثة على المنصة، حيث أجابوا عن أسئلة طرحها أحد الملثمين بينما أحاط بهم مسلحون من الجانبين. ونقل الأسرى في سيارات اللجنة الدولية إلى القوات الإسرائيلية ودخلوا إلى إسرائيل، حيث تم جمع شملهم مع أفراد أسرهم، ثم نقلوا جواً إلى المستشفيات.

وقال نتانياهو إن مشهد الأسرى الثلاثة وهم في حالة ضعف وهزال صادم ولن يمر مرور الكرام. ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج مراسم تسليم الأسرى بأنها مثيرة للاستهجان.

في المقابل تفرج عن 183 أسيراً فلسطينياً، بعضهم يقضون أحكاماً مؤبدة أو عالية، إضافة إلى 111 ألقي القبض عليهم في قطاع غزة خلال الحرب. واستقبلت حشود مبتهجة الحافلات عند وصولها إلى غزة، واحتضنت الأسرى المفرج عنهم عند نزولهم، وكان بعضهم يبكون فرحاً ويمزقون أساور السجن عن معاصمهم.

استقبال حاشد

وفي رام الله بالضفة، استقبلت حشود من الناس حافلة تقل 42 أسيراً فلسطينياً محرراً، ومن بينهم إياد أبو شخيدم، الذي صدر ضده 18 حكماً بالسجن مدى الحياة في إسرائيل بتهمة التخطيط لهجمات. وقال أبو شخيدم للصحافيين عند وصوله إلى رام الله «اليوم أعلن ميلادي».

وتابع «الأسرى يعانون، يهينونهم يذلونهم... ذلونا في هذه السنة أو السنة ونصف السنة الماضية وعزلونا عن كل العالم... من 7 أكتوبر حتى اليوم لا نعرف شيئاً عما يجري في الخارج».

وبدا العديد من الأسرى المفرج عنهم في حالة صحية سيئة، واشتكى بعضهم من سوء المعاملة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه نقل ستة من الأسرى الاثنين والأربعين إلى المستشفيات.

ورغم العثرات، فإن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي تستمر 42 يوماً لا تزال صامدة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.