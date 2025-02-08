وصول 7 من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى معبر رفح

وصل سبعة من الفلسطينيين المبعدين المفرج عنهم اليوم السبت ضمن صفقة التبادل إلى معبر رفح ، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت إسرائيل أفرجت اليوم عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الدفعة تشمل 183 أسيرا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم 111 أسيرا اعتقلوا من قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة ، في بيان لها، أن من بين المفرج عنهم سبعة أسرى سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية ، إضافة إلى 42 أسيرا من الضفة الغربية، وثلاثة من مدينة القدس، و27 من قطاع غزة ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أو أحكاما عالية المدة.

وجاء ذلك بعد إفراج "حماس" ، عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين، وقامت بتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.