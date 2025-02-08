يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدن وبلدات شمالي الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوعين. وأشارت تقديرات رسمية إلى أن نحو 90 % من سكان مخيم جنين نزحوا قسراً منه، متوجهين إلى بلدات وقرى أخرى.

وأفادت مصادر محلية بأن انفجارات ضخمة دوّت داخل مخيم جنين، ناجمة عن نسف منازل الفلسطينيين، في وقت يواصل الجيش دفع تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة العسكري باتجاه المخيم ومحيطه.

وقالت مصادر إن مسيّرة إسرائيلية قصفت المدخل الغربي لمخيم جنين، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية. فيما يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مخيم جنين ومحيطه، إضافة إلى انقطاع المياه بسبب تدمير البنية التحتية. ولليوم السادس على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

حيث داهم الجيش عدداً من منازل الفلسطينيين في المنطقتين، ودمر محتوياتها، وأجرى تحقيقات ميدانية مع ساكنيها، كما يواصل الجيش عمليات التمشيط وتفتيش المنازل الفلسطينية في طمون تحت غطاء سلاح الجو، كما اعتقلت قوات اسرائيلية عدداً من الشبان بعد مداهمتها لمنازل في ضاحيتي عزبة الطياح وذنابة والمدينة.