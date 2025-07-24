أول تعليق من إسرائيل على رد "حماس" بشأن مفاوضات غزة

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل تدرس رد حركة (حماس) على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "حماس" أمس الأربعاء إنها قدمت ردها للوسطاء، لكنها لم تفصح عن فحواه.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن الحركة: "حركة حماس سلّمت -قبل قليل- للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".

ولم يقدم بيان "حماس" أي تفاصيل إضافية أو توضيحات بشأن فحوى ومضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في قطر بهدف الوصول لاتفاق لوقف النار بعد 21 شهراً من الحرب.

كما تستند المبادرة التي تتم مناقشتها بوساطة قطرية وأميركية ومصرية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتطالب "حماس" بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة.