ترامب: إسرائيل ستسلمنا غزة بعد انتهاء الحرب

غداة مقترحه المثير للجدل والذي قوبل برفض عالمي عارم؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتسلم غزة من إسرائيل بعد انتهاء الحرب، ولن ترسل قوات إلى القطاع.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل تتعامل مع مقترح ترامب، باعتباره خطة «اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة. بالتزامن مع إصدار وزير الدفاع يسرائيل كاتس أوامر للجيش بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.

وقال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. سيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة». وأضاف: «لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين».

وتقدم النائب الديمقراطي، من تكساس، آل غرين بمشروع مساءلة لعزل ترامب، متهماً إياه بـ«التطهير العرقي في غزة»، واصفاً تصريحات ترامب بشأن غزة بأنها «شنيعة». وقال آل غرين: «في رسالة إلى من يهمه الأمر.. التطهير العرقي في غزة ليس مزحة، خصوصاً عندما تصدر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقوى شخص في العالم..

عندما تكون لديه القدرة على أن يحسّن تماماً ما يقوله». وأضاف أن «التطهير العرقي في غزة ليس مزحة، ورئيس وزراء إسرائيل يجب أن يخجل لأنه يعرف تاريخ شعبه ووقف هناك وسمح بمثل هذه التصريحات».

وتتنافى الفكرة في الأساس مع مقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تحظر إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها. وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن «جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي».

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع مقترح ترامب، باعتباره خطة «اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة. ونقلت الصحيفة عن نتانياهو، قوله: «هكذا تسير الأمور..

تحدثنا مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي (لنهاية الحرب) وطرح فكرة جديدة مختلفة تماماً». يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.

وحذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أوامر للجيش بإعداد خطة لتهجير سكان قطاع غزة، واصفة تلك الخطوة بأنها «امتداد لحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل».