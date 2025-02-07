تدمير إسرائيلي ممنهج لمناحي الحياةفي جنين وطولكرم وطوباس

يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على محافظات: جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفاً 29 قتيلاً، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوحاً قسرياً، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

وعمد الجيش منذ بدء الهجوم إلى فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وإغلاق معظم بوابات القرى والبلدات، في محاولة لتفجير الأوضاع.

تواصل قوات إسرائيلية هجومها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع عشر على التوالي، مخلّفاً حتى اللحظة 25 قتيلاً وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وتفجير منازل، وحصاراً، ونزوحاً قسرياً، وتدميراً واسعاً للبنية التحتية.

وبلغ إجمالي النازحين من المخيم 15 ألف فلسطيني، في حين دمر الجيش الاسرائيلي 180 منزلاً، وتسبب الهجوم في قطع الخدمات الأساسية، وتوقف المدارس، وحرمان 4 مستشفيات من المياه.

وتستمر آليات الجيش الإسرائيلي في حصار مستشفى جنين الحكومي بعد تجريف مدخله ، فيما تعاني أقسام المستشفى نقصاً حاداً في المياه الصالحة للشرب، بينما تعمل بلدية جنين بالتعاون مع الدفاع المدني على محاولة إيصال المياه إليه عن طريق الجرارات الزراعية الصغيرة.

وفي طولكرم، يواصل الجيش، هجومه لليوم الـ11 على التوالي، وسط دمار شامل ونزوح جماعي وتعزيزات عسكرية غير مسبوقة. ويعيش المخيم وضعاً مأساوياً مع حصار مطبق تخلله مداهمات واسعة من للمنازل بشكل همجي وتخريبها وتكسيرها، وطرد من كان فيها وتهديدهم بالسلاح.

وفي طوباس تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحامها وحصارها لبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس لليوم الخامس على التوالي، حيث تدفع بتعزيزات عسكرية إليهما، مع استمرار إغلاق جميع مداخل المنطقتين.