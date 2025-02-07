الأمطار تغرق خيام النازحينفي غزة

فاقمت الأمطار الغزيرة، التي هطلت على محافظات قطاع غزة معاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين دمرت الحرب الإسرائيلية منازلهم، في ظل تأثير منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن الأمطار التي هطلت في ساعات الليل أغرقت الخيام، ومراكز الإيواء في شمالي وجنوبي غزة، ما زاد من صعوبة الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، الذين يقيمون في خيام فوق أنقاض منازلهم المدمرة.

وأضافوا أن المياه ألحقت أضراراً مادية بالممتلكات والأغطية، ما زاد من صعوبة الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات المؤقتة، حيث يعاني الفلسطينيون بغزة من نقص حاد في الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة.

يواجه النازحون الفلسطينيون ظروفاً قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، حيث يعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف.

وفي ساعات الصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية، يفتقر هؤلاء الفلسطينيون إلى أبسط مقومات الحماية من البرد القارس، ومخاطر العواصف والأمطار الغزيرة، التي زادت من معاناتهم داخل المخيمات المنتشرة في أنحاء القطاع.

كما يواجه من عادوا إلى شمال القطاع صعوبات في نصب خيامهم، وتثبيتها في ظل ظروف مناخية غير مواتية، إضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية وانعدام مواد التدفئة. ​​​​​​​ ويقيم الفلسطينيون الذين دمرت منازلهم في الطرقات والملاعب والساحات العامة، والمدارس دون أي وسائل تحميهم من البرد والعواصف.