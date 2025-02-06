هدم وتهجير في طولكرم واعتقالات في الضفة

اعترف الجيش الإسرائيلي بتهجير نحو ألفين من سكان مخيم طولكرم، خلال العملية العسكرية المستمرة شمال الضفة الغربية وهدم منازل وطرق بالمخيم.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن قائد لواء إفرايم بالجيش الإسرائيلي قوله، إن القوات الإسرائيلية أخرجت نحو ألفين من سكان المخيم من منازلهم حتى الآن، وإن الجيش يهدم المنازل والطرق داخله «للوصول إلى المسلحين».

في مخيم طولكرم، قالت مصادر محلية إن الجيش يواصل عمليته العسكرية لليوم العاشر على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية وتهجير قسري لمئات العائلات الفلسطينية من المخيم تحت التهديد والقصف والملاحقة.

وأضافت المصادر أن العائلات التي بقيت داخل المخيم تعاني من النقص الحاد في الطعام والمياه والأدوية في ظل انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات.

كما يواصل الجيش هجومه لليوم الرابع على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، الذي تخلله اعتقال عشرات الفلسطينيين وتحقيقات ميدانية مع العشرات، وتجريف البنية التحتية.

وفي مخيم الفارعة، تواصل قوات الاحتلال عمليات دهم المنازل والاعتداء على ساكنيها وسط انتشار للآليات الإسرائيلية في شوارع المخيم.

كما قالت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية إن 25 فلسطينيا قتلوا ونزح 15 ألفاً بينهم 3200 عائلة من المخيم خلال 15 يوماً من استمرار الهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العملية العسكرية المستمرة بالمخيم تسببت في توقف المدارس وحرمان 4 مستشفيات من المياه والخدمات الأساسية.

وأكدت أن أهالي جنين يعانون ظروفاً مأساوية مع انقطاع المياه والكهرباء وتدمير نحو 180 منزلاً.

وتواصل قوات إسرائيلية عمليتها العسكرية للأسبوع الثالث في جنين ومحيطها، حيث دفعت بتعزيزات إضافية، في وقت تواصل فيه دهم المنازل وتهجير الآلاف قسراً من بيوتهم، وشنَّ حملات اعتقال داخل المخيم. وذكرت مصادر أن جرافات إسرائيلية تواصل تجريف الشوارع والبنى التحتية وعرقلة عمل الطواقم الطبية وتفجير منازل المواطنين.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات إسرائيلية 30 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة.

واقتحمت المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل ودهمت عشرات المنازل وفتشتها واعتقلت 20 فلسطينياً وفرضت منع التجوال في المنطقة.

كما دهمت منزل الأسيرين الشقيقين المحررين في صفقة التبادل أكرم ونصر أبو سنينة وفتشت المنزل واعتقلتهما مع عدد من أقربائهما.

وسلمت سكان المنطقة ملصقات تضمنت رسائل تهديد ووعيد بالعقاب بسبب مشاركتهم في استقبال الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل.