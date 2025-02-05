فرنسا ترفض تصريحات ترامب بالسيطرة على غزة وتهجير سكان القطاع

رفضت فرنسا اليوم الأربعاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة بعد إعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى، قائلة إن ذلك انتهاك للقانون الدولي ويؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وأكدت فرنسا أن غزة لا ينبغي أن تخضع لسيطرة طرف ثالث.

وقالت وزارة الخارجية "ستواصل فرنسا حملتها من أجل تنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، مضيفة أن مستقبل غزة يجب ألا يتضمن "سيطرة دولة ثالثة". وشددت على معارضة فرنسا "لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".