ترامب: ليس أمام الفلسطينيين سوى مغادرة غزة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس فكرته في أن تستقبل مصر والأردن سكاناً من غزة، قائلاً إن الفلسطينيين «ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع». وخلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، اعتبر ترامب أن الفلسطينيين «سيودون بشدة» مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.

وتابع: «أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية» بذلك. وأضاف أنه يرغب في أن تستقبل مصر والأردن نازحين فلسطينيين من غزة، وهو التصريح الذي كرره مراراً. وفي وقت سابق أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للصحافيين أمام البيت الأبيض قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للقاء ترامب، أنه يجب حل المشكلة الكبرى المتعلقة بالمكان الذي سيذهب إليه سكان القطاع الفلسطيني.

وأضاف: «نتطلع إلى الحلفاء والشركاء في المنطقة للمساعدة في حل مشكلة تحديد الأماكن التي سيتوجه إليها النازحون». وتابع: «نعتقد أن الجدول الزمني لإعادة إعمار غزة سيستغرق 10 أو 15 عاماً»، داعياً إلى وجوب النظر بشكل واقعي إلى الجدول الزمني لإعادة الإعمار.

وأضاف أنه «من السخيف» الاعتقاد أن قطاع غزة يمكن أن يعود صالحاً للسكن بالنسبة للفلسطينيين في غضون خمس سنوات بعد الحرب المدمّرة. ورداً على سؤال بشأن اقتراح ترامب «تنظيف» القطاع عبر نقل الفلسطينيين منه، قال: «عندما يتحدث الرئيس عن تنظيفه فهو يتحدث عن جعله صالحاً للسكن». وانطلقت في الدوحة، أمس، مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن أرسل نتانياهو وفد التفاوض إلى الدوحة.