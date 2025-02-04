مصر والأردن يؤكدان على أهمية حل الدولتين وإعادة إعمار غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن أهمية التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

كما شدد الزعيمان خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى تبادل الأسرى ووصول المساعدات الإنسانية.

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان على أهمية تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مع بدء عملية سياسية شاملة تشمل جميع الأطراف السورية.

كما ناقشا الأوضاع في لبنان، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع التأكيد على دعم أمن واستقرار لبنان.