أونروا: المشهد فى مخيم جنين كارثي

قالت جولييت توما مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) إن مساحات كبيرة من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة دمرت بالكامل في أعقاب سلسلة من التفجيرات التي نفذتها قوات الأمن الاسرائيلية .وأكدت أن المشهد فى المخيم كارثي حيث غادره 30 ألف نسمة هم جميع سكانه.

أضافت توما في مؤتمر صحفى ( عبر الفيديو ) أنه تم تدمير أو تضرر نحو 100 مبنى بسبب التفجيرات التي حدثت بينما كان من المفترض أن يعود الأطفال الى المدرسة .وذكرت أن المدارس الـ13 التابعة للأونروا في المخيم والمناطق المحيطة به لا تزال مغلقة مما يحرم 5000 طفل من التعليم .

وأكدت مسؤولة الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن الأونروا تواجه تحديات غير مسبوقة في أداء عملها بعد اعتماد البرلمان الاسرائيلي في أكتوبر من العام الماضي لقانونين يحظران عملياتها في الأراضي الاسرائيلية ويمنعان السلطات الإسرائيلية من أي اتصال بالوكالة ودخلت قوانين الكنيست حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي .

ولفتت توما إلى أن الحكومة الاسرائيلية لم تبلغ الوكالة حتى اليوم بكيفية اعتزامها تنفيذ هذة القوانين وأفادت بأن فرق الوكالة باقية وتقدم خدماتها في الأجزاء المتبقية من الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية المحتلة حيث تستمر الخدمات بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والتعليم .

فيما يتعلق وقطاع غزة قالت توما إن الاحتياجات الإنسانية مرتفعة للغاية و الأولوية الكبرى لفرق الأونروا هناك هي توزيع الامدادات من الاف شاحنات المساعدات التي وصلت منذ بدء وقف اطلاق النار في 19 يناير .ورحبت بالزيادة الهائلة في المساعدات بعد وقف اطلاق النار مؤكدة على الحاجة الملحة لتوصيل الغذاء والوقود والامدادات الطبية إلى المحتاجين خاصة في شمال غزة حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 545 الف شخص وصلوا من الجنوب خلال الأسبوع الماضي .

جددت توما دعوتها للحد من الاعتماد على المساعدات الانسانية داعية الى تدفق الامدادات التجارية إلى القطاع وأكدت أن الأونروا جلبت 60 % من جميع الامدادات التي دخلت غزة منذ بدء وقف اطلاق النار وأن الغالبية العظمى من المساعدات يتم توزيعها من قبل الوكالة .