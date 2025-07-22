وزير الخارجية الفرنسي: من حق الصحافة الحرة دخول قطاع غزة

طلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لسماح "للصحافة الحرة والمستقلة" بدخول غزة "لتوثيق ما يحدث فيها"، مع تزايد تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية من خطر المجاعة في القطاع الفلسطيني في ظل الحصار الاسرائيلي والحرب المتواصلة.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع إذاعة "فرانس انتر" خلال زيارة يجريها لأوكرانيا "نأمل بأن نتمكن من إجلاء بعض الصحافيين المتعاونين في الأسابيع المقبلة"، وذلك ردا على سؤال عن عدد من المراسلين الفلسطينيين المتعاونين مع فرانس برس، تؤكد إدارة الوكالة أن وضعهم الحالي "غير قابل للاستمرار".

وأكد أن باريس "تكرّس الكثير من الجهود" لهذه المسألة، وطالب ب"السماح للصحافة الحرة والمستقلة بالوصول إلى غزة لتوثيق ما يحدث فيها".

وأتت تصريحات بارو غداة إصدار جمعية الصحافيين في فرانس برس بيانا حذّرت فيه من تدهور أوضاع المتعاونين مع الوكالة في القطاع، في ظل الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

وحذّرت الجمعية من خطر "موتهم جوعا"، مضيفة "منذ تأسيس وكالة فرانس برس فيأغسطس 1944، فقدنا صحافيين في النزاعات، وسجلنا إصابات وسجناء في صفوفنا، لكن لا أحد منا يتذكر رؤية زميل له يموت جوعا".

من جهتها، أكدت إدارة الوكالة الاثنين أن "ظروف عيش هؤلاء الزملاء تتدهور بشكل مأسوي منذ أشهر، ونحن عاجزون عن تقديم المساعدة لهم.

وضعهم الحالي أصبح غير قابل للاستمرار، رغم شجاعتهم والتزامهم المهني وصمودهم اللافت".

من جهتها، كررت إسرائيل اتهام حماس بـ"استغلال معاناة سكان غزة".

وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة حجة لحبيب "حرية الصحافة والحق في الإعلام هما ركيزتان أساسيتان في ديموقراطياتنا، على إسرائيل أن تسمح للصحافة بأداء عملها وضمان وصولها".

وشددت على أن "الصحافيين والمدنيين لا يمكن أن يكونوا أهدافا، ولا يجب أن يكونوا كذلك".من جهتها، لفتت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما الى ضرورة السماح بدخول ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية الى غزة، منوهة في الوقت ذاته "بالعمل الممتاز الذي يقوم به الصحافيون الفلسطينيون المحليون الذين يدفعون ثمنا باهظا".

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" أفادت في السابع من مايو بأن "الجيش الإسرائيلي قتل نحو 200 صحافي، بينهم 44 على الأقل أثناء أدائهم مهماتهم" في قطاع قطاع غزة.ودعت 25 دولة غربية تتقدمها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك نشر الاثنين إلى "وقف فوري" للحرب في قطاع غزة.