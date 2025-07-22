أونروا: موظفو الأمم المتحدة فى غزة يعانون الجوع

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ أونروا” عن أن موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة يعانون الجوع وأن كثيرين منهم يغمى عليهم بسببه في ظل تزايد المخاوف على بقاء الناس على قيد الحياة في قطاع غزة المدمر وحذرت من أن البحث عن الطعام فى غزة أصبح قاتلا مثل القصف تماما.

وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات بـ “الأونروا” فى إحاطة صحفية عبر الفيديو للصحفيين فى جنيف اليوم إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة والتجربة والموارد المتاحة لتقديم مساعدة آمنة وكريمة وعلى نطاق واسع في غزة.

وأكدت توما أن الوكالة لديها 6000 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة تنتظر السماح لها بدخول القطاع من قبل إسرائيل وجددت دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق وقف اطلاق النار ويطلق سراح الرهائن ويسمح بتدفق منتظم للإمدادات الإنسانية إلى غزة تحت إدارة الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا .

من ناحيته أدان طارق يساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية فى تصريحات اليوم فى جنيف ثلاث هجمات وقعت أمس الاثنين على مبنى يأوي موظفي المنظمة في دير البلح وسط قطاع غزة اضافة إلى إساءة معاملة النازحين هناك وتدمير مستودع المنظمة الرئيسي.