نتانياهو يرهن اتفاق غزة بنتائج اجتماعه بترامب اليوم

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم في واشنطن، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمناقشة مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي يفترض أن تبدأ مفاوضات مرحلته الثانية اليوم، لكن نتانياهو أجل ذلك لما بعد الاجتماع، وسط توقعات بأن يعرقل استمراره.

وتتمحور المرحلة الثانية حول الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار غزة. وقالت مصر، أمس، إن لديها رؤية واضحة لإعادة الإعمار دون خروج أي مواطن من أرضه، في إشارة إلى طرح ترامب بتهجير سكان القطاع للخارج.

وعلى الأرض لا تزال إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في نفس الوقت الذي توسع فيه عملياتها العسكرية في الضفة الغربية مستخدمة أسلوب الأرض المحروقة الذي نفذته في غزة، حيث فجّرت، أمس، 20 بناية بالتزامن في جنين، وقتلت خمسة فلسطينيين وأصابت واعتقلت العشرات في محافظات الشمال.