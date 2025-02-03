ما تفعله إسرائيل في جنوب سوريا استيطان

ثمة ما يشير إلى أن المنشآت التي تقوم إسرائيل ببنائها في الجنوب السوري، إلى أن وجودها في تلك المناطق قد يكون طويل الأمد، وفق تقارير إعلامية أمريكية. وتفيد تلك التقارير بقيام إسرائيل ببناء مواقع استيطانية مع وجود لمعدات وآليات تؤكد أن تواجدها «أكثر ديمومة» وليس فترة مؤقتة، كما أعلنت إسرائيل سابقاً.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن إسرائيل قامت ببناء منشآت عسكرية ودفاعية في أراضٍ سورية توغلت داخلها بعد انهيار نظام بشار الأسد، ما يشير إلى أن وجودها في تلك المناطق قد يكون طويل الأمد.

وتقوم إسرائيل ببناء قواعد عسكرية وعدد من الأبنية والطرق الجديدة التي تقع على بعد 10 أميال جنوب القنيطرة، والتي توفر لإسرائيل منطقة مراقبة وسيطرة، الأمر الذي أثار مخاوف السوريين في المنطقة من بقاء القوات الإسرائيلية في قراهم، كما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

أقمار اصطناعية

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية وجود أكثر من نصف مجموعة من المباني والمركبات في قاعدة إسرائيلية محاطة بسور، مع بناء متطابق تقريباً على بعد خمسة أميال إلى الجنوب.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التي نشرت الصور، ترتبط هذه التجمعات الجديدة بطرق ترابية فتحت مؤخراً تصلها بأراضٍ في مرتفعات الجولان المحتلة من عام 1967.

ويمكن رؤية منطقة من الأراضي التي تم تجهيزها، والتي يقول الخبراء إنها تبدو وكأنها بداية لقاعدة ثالثة، على بعد بضعة أميال أخرى إلى الجنوب.

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية وجود أكثر من 7 منشآت عسكرية ومركبات داخل قاعدة إسرائيلية محصنة، مع إنشاء قاعدة مشابهة على بعد 8 كيلومترات إلى الجنوب. وترتبط هذه القواعد العسكرية بشبكة طرق ترابية تمتد إلى مناطق في هضبة الجولان المحتلة.

مواقع جديدة

وتظهر الصور الفضائية مواقع بناء جديدة قد تكون منشآت مراقبة متقدمة، مشابهة لتلك الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان، بحسب المحلل العسكري ويليام غودهيند. وإحدى هذه القواعد في جباتا الخصاب قد اكتملت إلى حد كبير، بينما لا تزال القاعدة الأخرى قيد الإنشاء.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن قبل بضعة أيام، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما أسماها «المنطقة الأمنية»، مؤكداً أنه باقٍ هناك «لأجل غير مسمى». ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن كاتس خلال زيارته للقوات الإسرائيلية التي تحتل منطقة جبل الشيخ السورية، أنه جاء إلى المنطقة للتأكد من أن الجيش مستعد جيداً للدفاع والهجوم معاً خلال فترة بقاء طويلة في مواقعه العسكرية بالجبل.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء الماضي، أن اتفاقية «فض الاشتباك» بين إسرائيل وسوريا ما زالت قائمة.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن محمد مريود، رئيس بلدية جباتا الخصاب، وصف مشهد بناء القواعد العسكرية الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لقريته قائلاً: «إنهم يبنون قواعد عسكرية. كيف يكون هذا التواجد مؤقتاً؟».