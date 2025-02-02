القوات الإسرائيلية تواصل مداهمة طولكرم ومخيمها

واصلت القوات الإسرائيلية مداهمة مدينة طولكرم ومخيمها لليوم السابع على التوالي. ودفعت بالمزيد من الآليات العسكرية من معسكر "تستعوز" غرب طولكرم، ومن حاجزي الطيبة وجبارة جنوبا، بإتجاه المدينة ومخيمها وفرضت حصارا مشددا عليهما وعلى مستشفيي ثابت ثابت والإسراء التخصصي.

واستمر نزوح المزيد من العائلات من منازلهم في مختلف حارات المخيم فيما تعاني البنية التحتية من انقطاع الخدمات الاساسية من المياه والكهرباء والانترنت والاتصالات مع نقص في المواد الغذائية والطبية . وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن تحويل الدوام للفصل الثاني اليوم الى الدوام الالكتروني عن بعد للمدينة والضواحي.