إسرائيل تهدم وتنسف منازل في جنين وطولكرم

يواصل الجيش الإسرائيلي التصعيد في الضفة الغربية، حيث نسف 3 منازل في مخيم جنين، خلال هجومه المستمر على المخيم منذ 13 يوماً، كما هدم عدداً من المنازل والمحال التجارية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 100 منزل بشكل كلي في مخيم جنين ومحيطه. وأشار إلى أن 15 ألف فلسطيني نزحوا من مخيم جنين وحي الهدف جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل.

فيما قُيّدت حركة سيارات الإسعاف، ما صعب وصول المصابين إلى المستشفى، كما تمركزت آليات عسكرية في مداخل المدينة والمخيم، مع استمرار انتشار القناصة على أسطح المباني، وفي طولكرم دخل الهجوم يومه السادس، حيث شن الجيش الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش واسعة، وهدم مبانٍ، واعتدى على سكان المدينة والمخيم، من جهة أخرى أجبرت قوات إسرائيلية أمس، أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس، على إغلاق أبواب محالهم.