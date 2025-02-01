انتشال جثامين 61 قتيلاً في قطاع غزة

انتشلت طواقم جهاز الدفاع المدني والطواقم الطبية جثامين 61 قتيلا من قطاع غزة، فيما حذر الجهاز من أن سكان القطاع يعيشون في حالة مأساوية وصعبة.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في بيان مقتضب أن طواقمه انتشلت جثامين 37 جثة من محافظة شمال القطاع.

وقال البيان إن الطواقم في شمال القطاع غزة انتشلت جثامين 37 جثة كان الجيش الإسرائيلي نقلها بجرافاته من مقابر متفرقة في محيط مستشفى كمال عدوان وجمعها في أراضي ترابية، لافتا إلى أن الطواقم دفنت الجثامين في مقبرة مشروع بيت لاهيا.

ومن جهتها أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول مستشفيات القطاع 27 جثمان منهم 24 انتشال و2 متأثرين بجراحهم وقتيل جديد و 8 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 47487 قتيلا و 111 الف و588إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023 بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وقال البيان "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي بيان منفصل قال جهاز الدفاع المدني إن سكان قطاع غزة يعيشون بحالة إنسانية مأساوية وصعبة للغاية بفعل بقاء عشرات الآلاف من المواطنين في العراء بدون أي مأوى وبلا أي مقومات للحياة.

وأضاف البيان أن القطاع مُعرض لعدة منخفضات جوية وهذا سيشكل خطورة بالغة على حياة مئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون بالخيام والمنازل الآيلة للسقوط.

وتابع أن كميات كبيرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت منتشرة بالشوارع وتحت المنازل المدمرة والمباني الآيلة للسقوط ما يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل والفوري لإنقاذ أرواح المواطنين قبل فوات الأوان.