غزة .. إجلاء 50 مريضاً إلى مصر عبر رفح

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 50 مريضا غالبيتهم أطفال ومرافقيهم غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي فتح السبت للمرة الأولى منذ مايو الماضي، لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب محمد زقوت إن "50 من الأطفال والمرضى غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم للعلاج في مستشفيات مصرية" بعدما أعيد فتح المعبر استثنائيا للحالات الإنسانية الطارئة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من المرضى "وافقت عليهم إسرائيل"، مطالبا بأن "يتم التنسيق لبعض المرضى لنقلهم للعلاج في مستشفيات تخصصية في دول أخرى مثل الإمارات وقطر وتركيا".

وأكد زقوت أن "ما يزيد على 6000 حالة مرضية جاهزة للسفر، وأن 12 الف حالة مرضية في قطاع غزة بحاجة ماسة للعلاج في الخارج وخصوصا أن الاحتلال دمر المنظومة الطبية والصحية في القطاع".

ونقل المرضى الذي تم جمعهم في "مستشفى ناصر" بخان يونس، عبر شارع صلاح الدين المدمر في حافلة كبيرة وبمواكبة عدد من سيارات الإسعاف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إلى معبر رفح في جنوب القطاع، وفق وزارة الصحة.

وأوضح زقوت أن المجموعة التي عبرت عبر رفح السبت ضمت 30 طفلا مصابا بالسرطان و19 رجلا مصابا وامرأة مصابة إلى جانب مرافقيهم.

وقال قيادي كبير في حماس لفرانس برس إن "الوسطاء أبلغوا الجمعة حماس بفتح المعبر وبقائمة أسماء المرضى والمسافرين الذين وافق عليهم الاحتلال" موضحا أنه "بدءا من اليوم السبت، يبدأ سفر دفعات من المصابين والمرضى والحالات الإنسانية من المواطنين بواقع 350 مسافرا يوميا، حسب اتفاق وقف إطلاق النار ونأمل التزام الاحتلال بذلك".

ويشرف على الجانب الفلسطيني من معبر رفح عشرات المراقبين من أعضاء البعثة الأوروبية، وموظفو الجوازات التابعون لهيئة المعابر في السلطة الفلسطينية، وفق مصادر مطلعة.

وخلال المرحلة الأولى من سريان اتفاق وقف النار الممتدة على 42 يوما، تبقى القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، أي منطقة الشريط الحدودي بين غزة ومصر.

لكن القيادي الكبير في حماس قال إنه "يتوجب انسحاب قوات الاحتلال بالكامل في المرحلة الثالثة من اتفاق وقف النار، بحيث تعالج مفاوضات المرحلة الثانية آليات انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور فيلادلفيا".