من المقرّر أن تجرى اليوم السبت عملية تبادل رابعة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل تشمل إفراج الحركة عن ثلاثة محتجزين بينهم والد أصغر الأسرى مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في 19 يناير، أُفرج عن 15 محتجزا كانوا خطفوا في هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

السبت، من المقرّر الإفراج عن ياردن بيباس، وكيث سيغل الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وعوفر كالديرون الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، وفق منتدى عائلات الرهائن.

في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 183 معتقلا فلسطينيا، وفق نادي الأسير الفلسطيني، علما بأن النادي كان أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل "ستحرّر تسعين أسيرا".

ومنذ بدء سريان وقف النار في قطاع غزة، أطلقت إسرائيل سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، وكثر من بينهم نساء وقصّر.

في هجوم الحركة على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، خطف مقاتلو حماس 251 شخصا، ما زال 79 منهم في غزة، وقُتل ما لا يقل عن 34 منهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية.