«صحة غزة»: أول فوج من المرضى سيخرج عبر معبر رفح اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، أن أول فوج من المرضى والجرحى سيُغادر القطاع عبر معبر رفح اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان: «سيتم التواصل هاتفياً مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب القائمة الموافق عليها من أطراف العلاقة، وسيجري تجهيز حافلات للتحرك نحو المعبر من خلال منظمة الصحة العالمية».

وأعلن محافظ شمال سيناء المصري، خالد مجاور، إعادة فتح معبر رفح، وبدء استقبال المصابين بداية من الجمعة. وكشفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس استئناف بعثة الحدود المدنية التابعة للتكتل عملها في معبر رفح.

وقالت كايا كالاس، إن البعثة «ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وستسمح بنقل الأفراد خارج غزة، خصوصاً من يحتاجون إلى رعاية طبية». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 50 مصاباً فلسطينياً سيخرجون من القطاع عن طريق معبر رفح بعد حصولهم على موافقة أمنية من جهاز الأمن العام (الشاباك).

وبقي معبر رفح، وهو نقطة عبور رئيسية للقطاع، مغلقاً لشهور منذ أن وسّع الجيش الإسرائيلي حربه على غزة إلى مدينة رفح الحدودية العام الماضي.