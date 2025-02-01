تصعيد إسرائيلي.. قتلى في جنين وتهجير لسكان طولكرم

كثفت إسرائيل هجومها على مدينتي جنين وطولكرم، حيث قُتل فلسطينيان، فيما فجرت منازل في طولكرم، بعد أن أجبر السكان على النزوح منها. بينما اقتحمت عدة مدن وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية.

ففي جنين، واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على المدينة ومخيمها لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة، وللبنية التحتية.

وقتلت قوات إسرائيلية ليل أول من أمس شابين فلسطينيين في بلدة اليامون غرب جنين، وجرى احتجاز جثمانيهما، في وقت أعلن فيه الجيش مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، في مخيم جنين.

وأسفر الهجوم على جنين، عن مقتل 19 فلسطينياً بينهم طفلة (30 شهراً)، وإصابة 50 آخرين على الأقل، واعتقال العشرات، كما هدم الجيش نحو 100 منزل وأحرق منازل أخرى.

واستمرت عمليات الحرق والنسف والتجريف لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في حارات المخيم وداخل أحيائه، بالتزامن مع دفع الجيش بتعزيزات عسكرية جديدة مدعومة بالجرافات. كذلك اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين، ومحاصرتها منزلاً.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه في جنين استلمت 3 إصابات بشظايا القصف لفلسطينيات في الخمسينيات من عمرهن، أصبن بقصف طائرات إسرائيلية لمبنى داخل المخيم بصاروخين.

ذعر وخوف

وفي طولكرم، تواصل الهجوم الإسرائيلي، على المدينة ومخيمها لليوم الخامس على التوالي، شمالي الضفة الغربية. وقام الجيش الإسرائيلي، بإجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في مخيم طولكرم، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المدينة والمخيم منذ خمسة أيام.

حيث أفاد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أجبر العائلات في حارة النادي على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، ما أثار حالة من الذعر والخوف، خاصة بين الأطفال والنساء.

في غضون ذلك، حاصرت القوات الإسرائيلية، 4 منازل في مدينة طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وتقوم قوات إسرائيلية بتفجير عدد من المنازل داخل حارات مخيم طولكرم المحاصر، بعد إجبار سكانها على إخلائها تحت تهديد السلاح، ويسمع بين الفينة والأخرى أصوات انفجارات في المخيم نتيجة أعمال التفجير، وإحراق للشوادر في حاراته.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إن طواقمها أجلت 150 فلسطينياً من مخيم طولكرم بعد تلقيهم أوامر إسرائيلية بالإخلاء.

في الوقت ذاته، نشرت القوات الإسرائيلية دوريات المشاة بشكل كبير في مختلف أحياء مدينة طولكرم، وتحديداً الحي الغربي وميدان جمال عبدالناصر وسط المدينة، مع استمرار الاستيلاء على المباني التجارية فيها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن لقناصتها.

اقتحامات

أما في نابلس، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة بيتا جنوبي المدينة شمال الضفة الغربية وقامت بتفريق المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان الإسرائيلي على جبل صبيح في البلدة، واعتدت بالضرب على المشاركين قبل أن تطلق عليهم قنابل غاز مسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات في البلدة بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. وينظم أهالي بيتا مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان الإسرائيلي، مطالبين بتفكيك بؤرة استيطانية على جبل صبيح التابع للبلدة.

يأتي ذلك، بعد يوم من اغتيال قوات إسرائيلية خاصة شاباً فلسطينياً في نابلس كان يسير برفقة عائلته في حي الروضة شرق المدينة.

وفي رام الله، أصيب طفلان (11 و12 عاماً)، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق المدينة وسط الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن أحدهما أصيب بالبطن، والآخر في القدم، ونقلا إلى مركز صحي في قرية أبو فلاح المجاورة.