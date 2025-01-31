"الصحة العالمية": الاحتياجات الصحية فى غزة هائلة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاحتياجات الصحية فى غزة هائلة فى ظل الدمار الواسع الذي لحق بالنظام الصحي بالقطاع، مشيرة إلى 18 فقط من بين 38 مستشفى تعمل جزئياً، بينما يعمل 57 من بين 142 مركزاً للرعاية الصحية الأولية و11 مستشفى ميدانياً.

وقال الدكتور ريك بيبركورن ممثل المنظمة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة في مؤتمر صحفي (عبرالفيديو) مع الصحفيين في جنيف، اليوم، إن التدفق إلى شمال غزة منذ 27 يناير الجاري أدى إلى زيادة الاحتياجات الصحية في ظل عبور أكثر من 423 ألف شخص باتجاه الشمال موضحاً أنه لا يوجد حالياً سوى 10 مستشفيات تعمل جزئياً في مدينة غزة وواحد في شمال غزة.

وأضاف أن المنظمة تلقت منذ وقف إطلاق النار في غزة 62 شاحنة إمدادات وتوقع وصول 22 شاحنة أخرى على مدار اليومين المقبلين في الوقت الذي أرسلت فيه المنظمة إمدادات لتغطية الاحتياجات الصحية لنحو 1.6 مليون شخص من المخزونات الموجودة داخل غزة.

وأكد بيبركورن أن منظمة الصحة العالمية تعمل على مدار الساعة لتوسيع الخدمات الصحية في الشمال ولفت إلى أنه يجري التخطيط لتوسيع مستشفى الشفاء بمقدار 200 سرير إلى جانب إجراء تقييم للمستشفى الإندونيسي لترميمه، بينما تتواصل المناقشات لتركيب منشأة صحية جاهزة في مدينة غزة.





