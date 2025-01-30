مبعوث ترامب: إعادة إعمار غزة قد تستغرق 10 إلى 15 عاماً

أوضح مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، اليوم "الخميس"، أنه "لم يتبق شيء من قطاع غزة تقريباً"، وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 أعوام إلى 15 عاماً.

قال ستيف خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري في ختام زيارة للمنطقة إن قطاع غزة "لم يتبق منه شيء تقريبا" وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من عشرة أعوام إلى 15 عاما.

وأضاف ويتكوف "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".

واوضح أن "عمليات الهدم ونقل الأنقاض في غزة وحدها تستمر 5 أعوام"، لافتاً إلى أنه "كان لدينا تصور لإعادة إعمار غزة بـ5 سنوات لكن هذا مستحيل".





