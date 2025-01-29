مصر: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير أو النقل خارج أراضيه

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير أو النقل خارج أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي اليوم وفداً فلسطينياً برئاسة حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و عضوية مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .

وصرح المتحدث ، في بيان صحفي ، بأن الوزير عبد العاطي حرص على استعراض جهود مصر الرامية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الزمنية الثلاث، مؤكداً على استمرار اتصالات مصر بهدف تثبيت الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده.

وأكد الوزير عبد العاطي على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً أيضاً على دعم مصر للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً.

كما حرص الوزير عبد العاطي على الاستماع لتقديرات الوفد لتداعيات التطورات الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جابنه ، أعرب حسين الشيخ عن الشكر لمواقف وجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.