تجاوز أزمة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

توقعت مصادر فلسطينية، أمس، أن يتم الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود التي طالبت إسرائيل بإطلاقها، قبل موعد تنفيذ الصفقة الثانية السبت المقبل، مقابل الإفراج عن 30 معتقلاً فلسطينياً. وقال مصدر فلسطيني مسؤول بغزة: «توصل الوسطاء إلى اتفاق متعلق بإطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود على أن يتم الإفراج عنها قبل موعد الصفقة المقبلة»، فيما أكد مصدر فلسطيني آخر أنه «تم إنهاء الأزمة وسيتم الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية على الأغلب الجمعة».

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة، والذي دخل حيّز التنفيذ الأحد الماضي، على إطلاق 33 أسيرة إسرائيلية في الأسابيع الستة الأولى، مقابل 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. وأطلق سراح سبع نساء حتى الآن، بينهن أربع نساء أطلق سراحهن السبت الماضي، بينما لا تزال أربيل يهود (29 عاماً) محتجزة.

واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حماس بانتهاك اثنين من بنود اتفاق وقف النار. وقال: خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التبادل، ارتكبت حماس انتهاكين، إذ لم يتم الإفراج عن يهود التي كان من المقرر الإفراج عنها السبت. وتذرعاً بذلك، قررت إسرائيل منع عودة عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين باتجاه شمال القطاع.

إلى ذلك، نقلت القناة 13 الإسرائيلية أمس، عن مسؤولين إسرائيليين‭‬ قولهما إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سيتوجه إلى إسرائيل الأربعاء للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.