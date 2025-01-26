صحة غزة: 47306 ضحايا الحرب الاسرائيلية على القطاع

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة يوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب الوزارة "وصل مستشفيات قطاع غزة 23 شهيدا منهم 14 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و5 شهداء متأثرين بجراحهم و4 شهداء جدد، بالإضافة 11 إصابة، خلال الـ 72 ساعة الماضية".

وأشار التقرير إلى أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ولفتت الوزارة إلى أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 47306 شهيدا و111483 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".