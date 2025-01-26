3000 عائلة فلسطينية تنزح من جنين جراء الاجتياح الإسرائيلي

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أدى الهجوم الإسرائيلي على جنين لليوم الخامس على التوالي إلى نزوح 3000 عائلة فلسطينية وانقطاع المياه والكهرباء عن المدينة حسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، في حين استمرت عملية الاجتياح الإسرائيلية في مخيم جنين والاعتقالات في مناطق أخرى.

وقال المكتب إنه يجب التحقيق في جميع عمليات القتل أثناء إنفاذ القانون بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن القتل غير القانوني.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة ومخيم جنين ما أسفر عن مقتل 14 فلسطينياً وعشرات الإصابات، وتدمير وهدم وحرق عدد من منازل الفلسطينيين، وتدمير للبنية التحتية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، إصابة ثلاثة جنود، أحدهم بجروح خطيرة، في جنين. ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن الجيش قوله في بيان إن الجندي المصاب بجروح خطيرة ينتمي إلى وحدة إيجوز وأصيب أثناء «عمليات» في مدينة جنين.

قوات خاصة

وحاصرت قوات خاصة إسرائيلية، منزلاً في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين. وأفادت تقارير بأن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلاً، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه، مضيفة أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القرية من جهة حاجز «دوتان» المقام على أراضي بلدة يعبد، كما نشرت القوات الإسرائيلية قناصة في القرية ومحيط المنزل المحاصر، وسط اندلاع مواجهات.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينية من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل. وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ميادة ماهر محمود المسالمة (26 عاماً)، بعد مداهمة منزل عائلتها في البلدة، بزعم التحضير للاحتفال بأسير محرر من الدفعة الثانية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.