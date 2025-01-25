عائلات فلسطينية تنتظر قرب مفترق نتساريم للعودة إلى شمال قطاع غزة

تجمّع مئات الفلسطينيين وهم يحملون أغراضا وأمتعة قرب مفترق نتساريم على طريق الرشيد الساحلي غرب مدينة غزة، ينتظرون تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية وفتح الطريق للعودة إلى مناطق سكنهم في شمال قطاع غزة.

ورغم إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه لن يُسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود، افترش فلسطينيون الأرض على المفترقات قرب مدينة الزهراء ومخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، وعلى جانبي الطريق الساحلي المؤدي إلى مفترق نتساريم، ينتظرون.

وتقول رفيقة صبح النازحة من بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع: "حتى لو نمنا قرب الحاجز (نتساريم) نريد الرجوع، ولو أن البيوت مهدّمة. نحن مشتاقون كثيرا لبيوتنا".

وتضيف "ننتظر رحمة الله بالعودة إلى بيوتنا"، مشيرة الى أنها فككّت الخيمة التي كانت تقيم فيها استعدادا للعودة.

وانتشر عشرات من عناصر الشرطة الفلسطينيين في هذه النقاط القريبة من محور نتساريم الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله والذي لا يزال ينتشر فيه جنود إسرائيليون.

ومنع عناصر الشرطة مئات النازحين من الوصول إلى مفترق نتساريم نفسه، بسبب استمرار وجود دبابات ومدرعات إسرائيلية تغلق الطريق.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد الماضي، كرّر مسؤولون من حركة حماس أن المرحلة الأولى من الاتفاق الممتدة على ستة اسابيع تشمل في اليوم السابع من بدء تطبيقه، عودة سكان غزة النازحين من الجنوب الى الشمال.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري صرح السبت أن حماس "لم تلتزم بالاتفاق بشأن إعادة النساء المدنيات أولا"، وذلك بعد إفراج الحركة الفلسطينية السبت عن أربع جنديات إسرائيليات في إطار الدفعة الثانية من تبادل الرهائن والمعتقلين مع إسرائيل.

وقال مصدران في حركة حماس لاحقا إن الرهينة اربيل يهود "على قيد الحياة وبصحة جيدة"، و"سيفرج عنها السبت المقبل ضمن الدفعة الثالثة".

- "الاتصال مقطوع" -

جلس مئات النازحين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، الى جانب الطريق وفي محيط منازل مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 15 شهرا من حرب دامية.

كما شوهد نازحون آخرون يجلسون قرب شاطئ البحر في انتظار فتح حاجز نتساريم.

وتقول صبح إن زوجها هاني صبح وعمره 45 عاما اعتقله الجيش الإسرائيلي في السادس من نوفمبر 2024 عندما حاول اجتياز حاجز عسكري قرب مفترق نتساريم.

وتقول سامية حلس (26 عاما) إنها وصلت مع أطفالها الثلاثة (رانية وأحمد وعبد الله) إلى شارع الرشيد صباحا لتكون بين طليعة العائدين إلى مدينة غزة.

وتضيف "حتى الآن لا أعرف هل بيتي موجود أم مدمر، لا أعرف هل أمي على قيد الحياة أم شهيدة. الاتصال مقطوع معها منذ شهر".

وتشير الى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل زوجها من مدرسة للنازحين كانوا يقيمون فيها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل سبعة أشهر، "وقاموا بعدها بترحيلي مع أطفالي إلى جنوب غزة مشيا".

وتضيف "الأهم عندي أن أرجع إلى بيتي، وأتمنى من الله أن تنتهي الحرب".

كذلك يقول جبريل الجملة (39 عاما) "أنتظر لحظة بلحظة فتح حاجز نتساريم حتى أعود إلى منزلي في حي الصبرة" في مدينة غزة.

ويلفت الى أنه سيقيم مع زوجته وأطفاله السبعة في بقايا منزله الذي دمر جزئيا إثر القصف الإٍسرائيلي.

وكان الجملة قد نزح مع عائلته قبل أربعة عشر شهرا الى خان يونس في الجنوب، ثم الى أماكن أخرى. ويقول "عشنا حياة الذلّ والجوع والخوف والرعب".

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن الجهاز سيعمل على تحييد الألغام وبقايا المتفجرات في المناطق التي يسلكها النازحون.

وقال مدير الدفاع المدني رائد الدهشان "نحن موجودون في طريق الرشيد (...) ونعمل مع البلديات لتمهيد الطرق وتأمينها".

وقبل الغروب، كانت جرافات تابعة لبلدية غزة تقوم بتسوية شارع الرشيد (الكورنيش) وتمهيده استعدادا لمرور النازحين. لكن العبور لم يبدأ بعد.