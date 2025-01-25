غزة .. اكتمال المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى

أعلن الصليب الأحمر اليوم السبت إنه أنهى المرحلة الثانية من عملية إطلاق سراح الرهائن والسجناء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ نقل أربع رهينات إسرائيليات من القطاع وسهل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها سويسرا في بيان أنها أجرت مقابلات مع 200 أسير فلسطيني قبل مغادرتهم السجون الإسرائيلية للوقوف على حالتهم الصحية والتأكد من هوياتهم.

وأضافت في البيان أنها نقلت 128 أسيراً إلى غزة والضفة الغربية، بينما تابعت السلطات المحلية عملية إطلاق سراح باقي المحتجزين ونقلهم.