مصر .. وصول 70 أسيراً فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل

وصل 70 أسيراً فلسطينياً السبت إلى مصر على متن حافلات، بعدما أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية المقرّبة من الاستخبارات المصرية.

وأفادت القناة بأنّ الأسرى "المُبعدين" من قبل إسرائيل، سيتمّ نقلهم إلى مستشفيات مصرية لتلقّي العلاج.

وأظهرت لقطات بثّتها القناة أسرى يرتدون ملابس رمادية ترجل بعضهم من حافلتين موجودتين على الجهة المصرية من معبر رفح الحدودي.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحرّرين أمين شومان لوكالة فرانس برس إنّ هؤلاء الأسرى المفرج عنهم سيختارون بعد ذلك "الجزائر أو تركيا أو تونس".

وقال أحد الأسرى المفرج عنهم لقناة القاهرة الإخبارية، بينما كان يلوّح بيده من نافذة الحافلة، "إنّه شعور لا يوصف".

وهؤلاء الأسرى هم من بين 200 فلسطيني أفرجت عنهم إسرائيل السبت مقابل أربع إسرائيليات أطلقت حركة حماس سراحهن في قطاع غزة.