تسليم المجندات الإسرائيليات الأربع إلى الصليب الأحمر في غزة

سلّمت حركة حماس اليوم السبت أربع محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، في إطار اتفاق الهدنة في قطاع غزة، على أن يتمّ الإفراج عن قرابة 200 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أنه تسلّم الإسرائيليات الأربع، وهن أربع مجندات تمّ إصعادهن قبل تسليمهن الى الصليب الأحمر على منصة في إحدى ساحات مدينة غزة وسط تجمهر آلاف الأشخاص وانتشار لعناصر من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراعة العسكري لحركة الجهاد.

وأعلن في بيان لاحق وصول المحتجزات الى الأراضي الإسرائيلية، بينما عمّت أجواء الفرح "ساحة الرهائن" في تل أبيب حيث تجمّع حشد من الإسرائيليين.

وهي الدفعة الثانية من التبادل بعد أسبوع على بدء تطبيق الاتفاق الذي تمّ برعاية أمريكية وقطرية ومصرية، وشملت الدفعة الأولى الأحد ثلاث إسرائيليات مقابل قرابة تسعين معتقلا فلسطينيا.

وقال قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس "في تمام الساعة 11,00 من صباح اليوم (9,00 بتوقيت غرينتش)، تمت عملية تسليم المجنّدات الأربع، وهن بصحة جيدة، في مدينة غزة".

وبين حوالي مئتي فلسطيني يفترض أن يفرج عنهم الأحد، هناك 120 معتقلا يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس.

ونقلت صور ولقطات فيديو لفرانس برس تفاصيل عملية التسليم من وصول أربع مركبات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى إحدى ساحات مدينة غزة حيث تسلّمت المحتجزات الإسرائيليات الأربع، بعدما صعدن على منصّة أقيمت في المكان باسمات ورفعت أذرعهن لتحية الناس المتجمعين في المكان.