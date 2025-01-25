غزة .. بدء الاستعدادات لتسليم رهائن الدفعة الثانية

تجمع العشرات من مقاتلي حركتي حماس والجهاد اليوم السبت في ساحة بمدينة غزة حيث من المقرر تسليم أربع مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الدولة العبرية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، بحسب ما أفاد صحافي في فرانس برس.

ووصل مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ملثمين وبالزي العسكري، على متن شاحنات صغيرة، قرابة الساعة 09:30 صباحا (07,30 ت غ)، تلاهم مقاتلون من سرايا القدس، الذراع المسلّحة لحركة الجهاد.

وتجمع المقاتلون حاملين بنادق وأسلحة ثقيلة وواضعين عصابات رأس ورافعين راياتهم، بينما احتشد سكان من غزة ملوّحين بالعلم الفلسطيني لمتابعة المجريات في ساحة فلسطين.

والجمعة نشرت حماس أسماء الرهينات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن. بدوره، نشر منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن السبت.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته تسلّمه عبر المفاوضين "لائحة بأسماء الرهينات".

ورحب منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان بـ"الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي بعد 477 يوما من الاحتجاز"، مضيفا أن "أمة برمتها ناضلت من أجلهن وتنتظر بقلق عودتهن إلى أحضان عائلاتهن".

وهؤلاء المجندات كن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 أكتوبر 2023 خلال الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر فلسطيني لوكالة فرانس برس بأنّ "كتائب القسام وفصائل المقاومة سوف تُطلق سراح الأسيرات الأربع اليوم السبت... وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع وفق الآلية المتفق عليها".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

في نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت حماس عن ثلاث رهينات في مقابل الإفراج عن 90 معتقلا فلسطينيا محتجزين في إسرائيل.

وبموجب المرحلة الأولى يكون قد بلغ 26 العدد المتبقي للرهائن الذين يفترض الإفراج عنهم. وكانت قد سُلّمت قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين إنما من دون تحديد أي جدول زمني للإفراج عنهم.