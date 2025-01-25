منظمة الصحة العالمية تسرع وتيرة المساعدات لغزة

تكثف منظمة الصحة العالمية منذ أسبوع مساعداتها لقطاع غزة عبر توزيع وقود ومعدات طبية وأدوية لعلاج عشرات آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صحية بائسة منذ أشهر.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس على منصة إكس مساء الجمعة "منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كثفت منظمة الصحة العالمية استجابتها الصحية".

وأوضح أن هذه الموارد كافية لتزويد "50 ألف مريض بالرعاية الخاصة بالأمومة وعلاج الصدمات وسوء التغذية والأمراض غير المعدية ولتحسين الوقاية من العدوى في المرافق الصحية".

ورغم ذلك، أكد تيدروس أن "الظروف في غزة لا تزال صعبة والعمليات معقدة".

وبعد 15 شهرا من القصف الإسرائيلي المكثف والمتواصل والقتال العنيف، فإن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي قد أتاحت توفير "70,000 لتر من الوقود، وهو ما يكفي لتزويد 20 مركزا صحيا ومستشفى تعمل بشكل جزئي وسيارات الإسعاف في مدينة غزة"، بحسب تيدروس.

وبالإضافة إلى سيارات الإسعاف، فإن الوقود مخصص لمولدات الكهرباء في المراكز الصحية المحرومة من التيار الكهربائي.

كما أوصلت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية من مخزوناتها في غزة "إلى 6 مستشفيات ومرافق طبية، والى 21 فريقا طبيا مخصصا للطوارئ في شمال وجنوب" القطاع الذي لم تصل المساعدات إليه سوى بشكل شحيح منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

والبنية التحتية الصحية في غزة مدمرة أو متضررة إلى حد كبير.