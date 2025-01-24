ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.. حماس تسلّم اليوم أسماء 4 رهائن سيُفرج عنهم

تُسلّم حركة حماس الجمعة لائحة بأسماء أربعة رهائن إسرائيليين ستفرج عنهم السبت ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤول كبير في الحركة الفلسطينية وكالة فرانس برس.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم الموجود في الدوحة عبر الهاتف، "اليوم، ستسلم حماس أسماء الأسرى الأربعة ضمن الدفعة الثانية لتبادل" الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

والأحد، أفرجت حماس عن ثلاث رهينات في مقابل 90 معتقلا فلسطينيا محتجزين في إسرائيل.

وقال المسؤول في حركة حماس إنّه فور الإفراج عن الرهائن الأربعة "تبدأ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله"، مضيفا أنّ "لجنة مصرية قطرية ستتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق".

وأفاد مصدر فلسطيني مقرّب من الحركة بأنّ هذه العملية ستكون مماثلة لتلك التي جرت الأحد الماضي، ولعملية إطلاق سراح الرهائن خلال الهدنة السابقة في نهاية نوفمبر 2023.

وقال المصدر إنّ "كتائب القسام وفصائل المقاومة سوف تُطلق سراح الأسيرات الأربعة يوم غد السبت قبل الموعد المحدّد، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربعة وفق الآلية المتفق عليها".