الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل للقوة المميتة فى جنين

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق ازاء استخدام القوة المميتة غير القانونية في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الانسان فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم إن العمليات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب في انتهاك لقانون حقوق الانسان الدولي والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات انفاذ القانون .

وأشار فى هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان .

وقال إن اسرائيل بصفتها القوة المحتلة تتحمل مسؤولية حماية السكان في الأراضي التي تحتلها .ولفت إلى أن مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة تأكد من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 اخرين على يد قوات الأمن الاسرائيلية منذ يوم الثلاثاء .

و دعا إلى التحقيق بشكل شامل ومستقل في جميع حالات القتل في سياق انفاذ القانون ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية .