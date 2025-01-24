دخول 653 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، دخول 653 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان اليوم، أن شحنات المساعدات والعاملين في المجال الإنساني يصلون إلى مناطق كان من الصعب الوصول إليها في السابق.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد وصفت معظم منازل الفلسطينيين التي بدأوا في العودة إليها بأنها إما مدمرة أو غير صالحة للسكن، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي دامت أكثر من 15 شهرا.

وذكرت "الأونروا"، في منشور عبر حسابها عبر منصة "إكس"، أن فرقها ورغم التحديات الهائلة والظروف المزرية، تعمل على مدار الساعة لدعم العائدين إلى شمال قطاع غزة.