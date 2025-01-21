مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 35 في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين

قتل ستة فلسطينيين وأصيب 35 آخرون، اليوم الثلاثاء، في عملية عسكرية إسرائيلية بمحافظة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إلى "ستة شهداء ونحو 35 إصابة جراء عدوان الاحتلال على جنين".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر قوله إن من بين المصابين طبيب أصيب بالقرب من مستشفى الأمل، ووُصفت إصابته بالطفيفة.

وأوضح بكر أنه تم نقل عدد من الإصابات الأخرى إلى مستشفيات المدينة، ولكنه لم يتأكد من العدد حتى الآن، لصعوبة الأحداث وتسارعها.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن "طائرات حربية إسرائيلية تشارك في العدوان على مدينة جنين ومخيمها، حيث اقتحمت بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية من حاجز الجلمة العسكري، بعد اكتشاف قوات خاصة في حي الجابرات".

ووفق الوكالة، "يتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء مخيم جنين".

وتابعت الوكالة: "نشر جنود الاحتلال القناصة في حي الهدف في مخيم جنين، وأطلقوا النار بشكل كثيف تجاه المواطنين، فيما أفاد شهود عيان بوجود إصابة في حارة الدمج بالمخيم".

وطبقا للوكالة، "تواصل قوات الاحتلال منذ يوم أمس نصب بوابات حديدية عند مداخل بلدات وقرى في الضفة الغربية، ضمن سياسة تشديد الحصار على الضفة، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى "مناطق معزولة"، وتقييد حركة المواطنين وفرض عقوبات جماعية عليهم".