إسرائيل: الأسيرات المفرج عنهن بصحة جيدة

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرنوت على الإنترنت (واي نت) أن أول ثلاث أسيرات إسرائيليات تم الإفراج عنهن من جانب "حماس" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في صحة جيدة.

وكان قد تم نقل النساء الثلاث من جانب حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد موقع "واي نت" بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت الجيش الإسرائيلي أن الاسيرات المفرج عنهن بصحة جيدة وهن رومي جونين وإميلي داماري ودورون شتاينبريشر .

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في منشور على تطبيق إكس، إن الأسيرات الثلاث "يجري نقلهن حاليا" إلى قواته في غزة.

ومن المقرر بعد ذلك أن تخضع "لفحص طبي أولي" بمجرد وصولهن إلى الأراضي الإسرائيلية.

ومن المقرر بعد ذلك نقلهن إلى مستشفى في تل أبيب، حيث سيلتقي بهن أفراد عائلاتهن.