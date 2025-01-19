شولتس عن إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين في غزة: اليوم هو يوم فرح

بعد الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الفلسطيني في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بالإفراج عن المزيد من المحتجزين.

وكتب شولتس على منصة إكس:" اليوم هو يوم فرح: أخيرًا تم إطلاق سراح رهائن آخرين من حماس واجتمعوا مع عائلاتهم مرة أخرى". وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه يجب أن يتبع هذه الخطوة الأولى خطوات أخرى، وقال:" يجب أن يُطلق سراح جميع الرهائن، ويجب إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية بسرعة إلى قطاع غزة."

وبدورها، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على ذات المنصة:"مشاعر الارتياح والحزن متداخلة اليوم: ارتياح خالص لأن رهائن راحوا في أحضان أحبائهم بعد 471 يومًا، ولكن أيضًا هناك حزن بسبب اليقين أنه ليس الجميع نجوا من هذا الرعب." وأضافت أنها تفكر بشكل خاص في أولئك الذين "ما زالوا مخطوفين" وعائلاتهم.

ورأت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنه إذا التزمت جميع الأطراف بالاتفاقيات، فقد يكون وقف إطلاق النار أكثر من مجرد لحظة لتنفس الصعداء، وقالت إن سكان غزة أيضًا يمكنهم، ولأول مرة منذ فترة طويلة، تنفس الصعداء دون خوف من القصف.

وأضافت بيربوك أنه "لا يزال هناك نقص في كل شيء: الغذاء والرعاية الطبية وملاجئ الطوارئ. نحن نبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا لضمان وصول المساعدات العاجلة إليهم الآن كما تم الاتفاق عليه."