المستشار الألماني يدعو إلى العمل على قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العمل لقيام دولة فلسطينية تعيش بسلام مع دولة إسرائيل، بعيد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحركة حماس حيّز التنفيذ.

وجاء في منشور للمستشار الألماني على منصة إكس "يتعيّن علينا أن نغتنم هذا الزخم للالتزام بالعمل لقيام دولة فلسطينية قادرة على أن تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل".

وأضاف "أخيرا، صمتت الأسلحة، أخيرا، سيتم الإفراج عن الرهائن الاسرائيليين، ولكن الآن، يجب أن تدخل غزة مساعدات إنسانية أكبر".

ولفت شولتس إلى أن المدنيين الفلسطينيين "عانوا بشكل هائل" في غزة خلال النزاع المسلّح، و"نحن معنيون أيضا" بمصيرهم.

تسلّم الجيش الإسرائيلي ثلاث رهائن إسرائيليات من الصليب الأحمر في قطاع غزة الأحد في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و "حماس" حيز التنفيذ والذي شهد عودة كثيفة للفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة جراء حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.