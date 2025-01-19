إسرائيل تتسلّم ثلاث رهائن من "حماس"

تسلّم الجيش الإسرائيلي ثلاث رهائن إسرائيليات من الصليب الأحمر في قطاع غزة الأحد في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ والذي شهد عودة كثيفة للفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة جراء حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

وكانت حركة "حماس" أعلنت تسليمهن الى الصليب الأحمر، بينما أكدت إسرائيل أنها تبلّغت من الصليب الأحمر تسلمّه الإسرائيليات الثلاث من حركة حماس في حي الرمال في مدينة غزة.

وأوضح الجيش بعد ذلك أنه تسلّم الرهينات، وهن في طريقهن إلى إسرائيل.

وكان قيادي في حركة حماس قال لوكالة فرانس برس "تمّ تسليم الأسيرات الثلاث للصليب الأحمر في ساحة السرايا في حي الرمال، بعد أن اطمأن فريق الصليب الأحمر الى أنهن بصحة جيدة".

وتمّت عملية التسليم وسط انتشار كثيف لمقاتلين مسلحين وملثمين من حركة حماس تجمهرت حولهم حشود كبيرة ما اضطرهم إلى إطلاق النار في الهواء لحمل الناس على التراجع للتمكن من نقل الرهائن الثلاث إلى سيارة الصليب الأحمر.

وكانت الرهينات في حافلة صغيرة قبل أن ينقلهن الصليب الأحمر الى آلية كانت مركونة في المكان.

وقف إطلاق النار

وعشية دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض لبدء ولاية رئاسية جديدة، توقّف إطلاق النار الساعة 9,15 بتوقيت غرينتش بعد حوالي ثلاث ساعات من الموعد المحدد بسبب تأخّر حماس في تسليم قائمة بأسماء الرهينات الثلاث ورفض إسرائيل الالتزام بوقف النار قبل الحصول عليها.

وأكد منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في إسرائيل أسماء الرهينات الثلاث المفرج عنهن في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق. وهن ثلاث إسرائيليات، إميلي داماري التي تحمل أيضا الجنسية البريطانية، ورومي غونين، ودورون شتاينبرخر التي تحمل أيضا الجنسية الرومانية.

وأوضح أنه تمّ اقتياد داماري وشتاينبرخر خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل من كيبوتز كفار عزة، فيما خطفت غونين من مهرجان "سوبر نوفا".

مساعدات

دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، على ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة عبر منصة "إكس".

وكتب جوناثان ويتال، كبير مسؤولي الأراضي الفلسطينية المحتلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "بدأت أولى شاحنات الإمداد تدخل بعد 15 دقيقة" على بدء الهدنة.

وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السبت أنه "تمّ الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا" إلى داخل غزة، بينها "50 شاحنة وقود".

وذكر مسؤول مصري الأحد أن 260 شاحنة دخلت الأحد قطاع غزة، بينها 16 شاحنة وقود".

وبين الموعد الأساسي لبدء تنفيذ الاتفاق الساعة الثامنة والنصف صباحا، وبدء العمل به، نفّذت إسرائيل ضربات على شمال قطاع غزة أوقعت ثمانية قتلى، بحسب الدفاع المدني في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية الى 46913 منذ بدء الحرب قبل أكثر من خمسة عشر شهرا.

واندلعت الحرب في أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل إسرائيل، وحوّلت القطاع كتلا هائلة من الركام جرّاء حجم التدمير الذي قالت الأمم المتحدة إنه "لم يسبق له مثيل بالتاريخ الحديث". كما نزح أكثر من مرّة معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون.

وتسبّب هجوم حماس بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية، وخُطف خلاله 251 شخصا ما زال 94 منهم محتجزين في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وبرّرت "حماس" التأخير في تسليم القائمة بالرهينات الثلاث بـ"أسباب فنية ميدانية" واستمرار القصف.

وينص الاتفاق الذي تمّ بوساطة قطرية مصرية أميركية، على الإفراج في المرحلة الأولى منه الممتدة على ستة أسابيع، عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن نقاطا أقيمت عند معابر كرم أبو سالم وإيريز ورعيم حيث سيُعاين أطباء واختصاصيون نفسيون المفرج عنهن الأحد قبل "نقلهن بمروحية أو بسيارة" إلى مستشفيات في إسرائيل.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفرج في المقابل عن قرابة 1900 فلسطيني، بينهم تسعون معتقلا سيخرجون اليوم.