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الشرق الأوسط

وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

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وكالات

أعلنت إسرائيل أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحا (09.15 بتوقيت غرينتش).

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد في بيان أن إسرائيل استلمت قائمة بثلاث رهائن من المقرر إطلاق سراحهن الأحد من قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وجاء في البيان "استلمت إسرائيل قائمة الرهائن اللواتي من المفترض أن يتم الإفراج عنهن اليوم"، وأضاف أن "جهاز الأمن يفحص حاليًا التفاصيل". وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق تأجيل وقف إطلاق النار حتى يتم استلام القائمة.