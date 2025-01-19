إصابات في قصف إسرائيلي على جنوب غزة

قصفت آليات إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي محافظتي خان يونس ورفح.

ووفق الوكالة، "أطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات"، مشيرة إلى إطلاق آليات الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء نيرانها شرق حي الشجاعية والزيتون شرق محافظة غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قد أعلن اليوم الأحد أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تأجل لعدم وفاء حركة (حماس) بالتزاماتها فيما يتعلق بإرسال قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق إلى إسرائيل.

ومع دخول الوقت المحدد لبدء سريان وقف إطلاق النار في الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي صباح اليوم (06.30 بتوقيت غرينتش)، واصلت دبابات إسرائيلية ضرب مناطق في غزة.

وفي كلمة مقتضبة عبر التلفزيون قال هاغاري إن القيادة السياسية وجهت الجيش بتأجيل تنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أن القوات تحتفظ بحرية مواصلة الهجمات في قطاع غزة ما لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال هاغاري إن الجيش مستعد تماما لتطبيق وقف إطلاق النار، الذي من شأنه أن يمهد لنهاية محتملة للحرب المستمرة منذ 15 شهرا، لكنه مستعد أيضا لمواصلة العمليات في حالة انتهاك حماس لبنود الاتفاق.